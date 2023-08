Verkeersbordenjungle in Amersfoort: gemiddeld elke 35,0 meter iets te zien

Column Christe­lijk CJVV wil absolúút niet op zondag spelen, maar toch staan de velden elke keer vol

Voetballen op zondag, het gebeurt steeds minder. Bij AFC Quick denken ze er nu ook over om naar de zaterdag te gaan. Bij bijna-buurman CJVV is er geen haar op hun hoofd die eraan denkt om op zondag te spelen. Ironisch, want juist op de velden van de Christelijke Jongelieden wordt er iedere zondag fanatiek gevoetbald!