Vermiste 22-jarige vrouw uit Nijkerkerveen weer terecht

VAN WIEG TOT GRAF De onvermoei­ba­re vrijwillig­ster op de ‘brommert’: Nel deed álles in het Soester­kwar­tier

18 augustus In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Nel Groenendijk (1960 -2020). Ze kwam uit Rotterdam maar werd wereldberoemd in het Soesterkwartier.