Vermiste Hannie (84) werd gevonden op 300 meter van haar woning: familie is hulpverleners intens dankbaar

Scherpen­zeel naar de hoofdklas­se, Sparta Nijkerk blijft in de derde divisie

17:33 Het is een promotie via de achterdeur, maar de vreugde is er bij voetbalclub Scherpenzeel niet minder om. De blauw-witten komen volgend seizoen uit in de hoofdklasse zaterdag. ,,We hebben natuurlijk geluk, maar ik denk wel dat deze promotie verdiend is”, stelt clubvoorzitter Gijs van den Broek. Derdedivisionist Sparta Nijkerk blijft verstoken van promotie.