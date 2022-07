Verongelukte fietser is 11-jarig meisje uit Kootwijkerbroek

13 zwaar gehandicap­ten moeten vertrekken uit zorginstel­ling, maar een nieuwe woonplek is er niet

Zwaar gehandicapten pas om 11.00 uur wekken en nauwelijks persoonlijke aandacht bieden. Mensonterend en daarom grijpt directeur Marianne Velthuis in. 13 van de 25 cliënten uit zorginstelling InteraktContour uit Amersfoort moeten vertrekken, want nieuw personeel ligt niet voor het oprapen. Overplaatsen? Dat is een maand later nog niet gelukt, en dus stapelen de problemen zich op.

29 juli