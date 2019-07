Verongelukte Theo en dochter Yara (4) uit Scherpenzeel worden volgende week begraven

De uitvaart vindt plaats om 10 uur in cultureel centrum De Breehoek in Scherpenzeel en is openbaar, meldt Simone Beijer Uitvaartzorg namens de familie. ‘Iedereen die Theo, Manon, de kinderen, familie en vrienden een warm hart toedraagt is welkom om deze dienst bij te wonen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Vanuit de Breehoek zullen we in een stille tocht richting de begraafplaats lopen’, aldus het bericht.

Er komt geen persoonlijk condoleancemoment. Wel is vanmiddag een online condoleanceregister geopend. Een persoonlijke kaart kan ook worden gestuurd aan de uitvaartverzorger, ten name van de familie Van Deelen.

De familie Van Deelen vertrok zaterdag- op zondagnacht naar hun vaste vakantieadres in Kroatië. Zondagochtend rond half 8 raakte de witte minibus op de A8 bij München van de weg. Het voertuig reed het bos in en knalde tegen een boom. Vader Theo en zijn dochtertje Yara, die achterin zaten, kwamen om het leven. Moeder Manon (39) en haar 12-jarige dochter Sanne raakten ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Dinsdag werd bekend dat het 11-jarige zoontje Jordi, die er zonder ernstige verwondingen vanaf is gekomen, naar huis komt.

Buurman en vriend Gert Robbertsen, die namens de familie het woord voerde, wil niet te veel kwijt over de terugkeer va het jongetje. Hij laat weten dat er voorlopig een mediastop is ingelast. Ook uitvaartverzorgster Simone Beijer is terughoudend. ,,Het is verschrikkelijk wat Jordi heeft meegemaakt. Het belangrijkste is nu dat als hij naar huis komt alle rust en aandacht krijgt die hij nodig heeft.’’