Verouderd deel Soesterberg ondergaat complete metamorfose (en dat gaat miljoenen kosten)

Werkzaamhe­den rondom stationsge­bied Nijkerk: snelheid omlaag naar 30 km/uur

De maximumsnelheid in verschillende straten rondom het stationsgebied in Nijkerk wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het gaat om de Oranjelaan, het Willem-Alexanderplein, de Stationsweg en de Hoefslag. Ook het stationsgebied zelf wordt onder handen genomen.

19 oktober