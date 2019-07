Verslaggever Rachel wordt opgejaagd door boze wespen: ‘Wat een held ben jij’

Als ik om kwart over acht 's ochtends bij Bob (58) en Willeke Wilson in hun woning in Nieuwland binnenstap, staat de telefoon roodgloeiend. ,,U heeft een wespennest in de schuur... Ja, ik snap dat u daar heel snel vanaf wilt. We willen u graag helpen, we zitten alleen de komende vier dagen vol. Nee, een uitzondering kunnen we helaas niet maken. We krijgen de hele dag telefoontjes van mensen die net als u in paniek zijn." Willeke heeft het grote volgeschreven agendaboek op schoot. ,,Soms worden mensen zelfs boos als we geen gaatje kunnen vinden", vertelt Willeke.