Vertragingen in Amersfoort: werkzaamheden bij Eembrugge en Nijverheidsweg-Noord

23-jarige Pool slaat moeder en dochter na diefstal van 60 euro: ‘Zij hebben míj ook aangeval­len!’

Onder invloed van alcohol ontstak de 23-jarige D. Z. in woede toen hij ontdekte dat 60 euro van zijn spaargeld was gestolen. Het eindresultaat van zijn woede-uitbarsting in het onderkomen voor arbeidsmigranten in Bunschoten: vier gewonde bewoners en een vernielde inboedel.

26 mei