Verwarde bovenburen drijven Henk (69) tot wanhoop in seniorenflat: ‘Hij stampt zo hard, dat de lampen aan het plafond schommelen’

Acht jaar lang leefde de 69-jarige Henk Wouterse naar volle tevredenheid in de Eemgaardeflat voor 55-plussers in de Amersfoortse wijk Dorrestein. Aan dat woongenot kwam in 2018 echter abrupt een einde met de intrek van een psychiatrische bewoner in het appartement boven hem. Na een interne verhuizing belandde hij begin dit jaar van de regen in de drup. Henk begrijpt het niet meer en wendt zich via de krant tot de samenleving.