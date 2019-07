Verwurger van politieagente wil naar verslavingskliniek

B. is in oktober door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij vorig jaar tijdens een vechtpartij de keel van een agente zou hebben dichtgeknepen. Zij en haar collega’s vreesden voor haar leven. In aanloop naar de rechtszaak in Utrecht verbleef de man al voor behandeling in de verslavingskliniek, maar van de rechtbank moest hij direct terug de gevangenis in om eerst zijn straf uit te zitten.



Zijn raadsman B. Hartman pleitte er woensdag voor om de Bunschoter in afwachting van het hoger beroep terug te laten keren naar de kliniek om zijn behandeling te hervatten. Dat was in het belang van zijn cliënt én de maatschappij, benadrukte hij. Behandeling van de man is volgens de reclassering noodzakelijk om het recidivegevaar te verminderen. Bovendien was B. nu nog gemotiveerd. ,,Hij wil graag een fatsoenlijke huisvader worden”, wist Hartman.