Vette pech voor deze erotische massagesalon: tien maanden voor niks gesloten door de burgemeester

Aziatische supermarkt­ke­ten breidt als olievlek uit: levende krab vind je niet in de super om de hoek

10:00 De opmars van buitenlandse supermarkten is niet te stuiten. Ook in de provincie Utrecht profiteren al bijna veertig levensmiddelenwinkels van de toenemende vraag. Amazing Oriental, dat sinds begin dit jaar in het Oppidium in Amersfoort zit, heeft nu ook in Utrecht een tweede vestiging. ,,In coronatijd steeg onze omzet met 10 procent.”