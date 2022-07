Viertal meldt zich bij politie voor belagen politieauto tijdens boerenprotesten Kootwijkerbroek en Stroe

40 jaar na Amerikaan­se hitserie zijn hier de ‘nieuwe’ Golden Girls, maar dan met missie op de werkvloer

Wie kent ze nog? Dorothy, Rose, Blanche en Sophia, ook wel The Golden Girls uit de gelijknamige Amerikaanse hitserie. Bijna veertig jaar later heeft Amersfoort haar eigen ‘gouden’ kwartet: The Golden Care Girls. Hun missie: iedereen die écht gemotiveerd is de kans geven om op een passende werkplek terecht te komen.

7 juli