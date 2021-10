Vijf auto's botsen elkaar in Nijkerk, geen ernstig letsel

Géén gedwongen fusie voor voetbal­clubs, zegt wethouder: ‘Niet met stoomwals overheen denderen’

28 september De gemeente Amersfoort wil voetbalverenigingen of andere sportclubs niet van bovenaf dwingen om samen te werken of fuseren. ,,Ik ben niet van plan om met een stoomwals over de kleine verenigingen heen te walsen‘’, zei wethouder Roald van der Linde (Sport) dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst in de raad over het gebrek aan sportvelden.