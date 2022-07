Vijf jaar celstraf en tbs voor Bunschotense crèchemedewerker die 7 jonge kinderen seksueel misbruikte

Van verjaar­dags­feest­je naar festival met drie podia: Willems Wondere Weiland viert 20ste verjaardag

Wat ooit begon als een verjaardagsfeestje met een metalband in een weiland, is nu uitgegroeid tot een van de grotere gratis festivals in de regio. Zaterdag 2 juli om 14.00 uur gaan de remmen los in Hooglanderveen tijdens Willems Wondere Weiland. Willem zelf woont al achttien jaar in Japan en is er niet altijd meer bij, maar zijn oudere broer Erik Stapelbroek (47) houdt de traditie in stand.

1 juli