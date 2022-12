Vijf woningen in Baarn ontruimd vanwege gaslek, één bewoonster bijna over het hoofd gezien

Politie rolt ‘bunker’ vol illegaal vuurwerk op in Baarn en arresteert man (22): ‘Als dit was ontploft...’

Een gevaar voor de hele straat, zo noemt de politie de ‘opslagbunker’ voor illegaal vuurwerk in een Baarnse woonwijk. Uit de woning haalden agenten bijna 80 kilo aan vuurwerk. ,,Als dit was ontploft had dit desastreuze gevolgen kunnen hebben.”

