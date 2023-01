Vintagekleding per kilo: een weekend lang shoppen bij VinoKilo in de Prodentfabriek

indebuurt.nlVintagelovers kunnen helemaal los, want naast Kilo Kilo in de Skate Centrale, komt nu ook VinoKilo naar de Keistad. Een tweede evenement vol met vintagekleding dat je afrekent per kilo. Dit is alles wat je moet weten:

Volledig scherm © Foto: Franks Nikkels | Vinokilo in de Performance Factory.

VinoKilo is een internationaal bedrijf dat vintagekleding verkoopt in steden als Barcelona, Berlijn, Parijs en nu ook Amersfoort! VinoKilo is een van de grootste kledingevents van Europa. Zoek tussen de tweedehandskleding naar toffe parels en reken die af op basis van gewicht.

Kiloprijzen

Hoeveel je voor een kilo betaalt verschilt per kledingmerk. De kiloprijzen in Amersfoort liggen rond de 35 tot 45 euro. Hoe groter het merk en hoe beter de kwaliteit, hoe hoger de prijs per kilo. Je kunt alleen met pin betalen.

Goede kwaliteit

Verwacht geen afgedankte kleding van de H&M of tweedehandsjes van Primark. Volgens de organisatie zijn deze fast fashion-merken niet welkom. Alle kleding is van goede kwaliteit en van een bekend merk uit de jaren 60, 70, 80, 90 of de 00’s. Vergeet niet om ook wat accessoires in je winkelmandje te mikken. Toffe riemen, gekke hoeden, mooie tassen: je kan he-le-maal los!

Volledig scherm © Foto: Vinokilo

Give Back Bar

Heb je zelf nog kleding dat je niet meer draagt? Als het van goede kwaliteit is, kun je dat inleveren bij de Give Back Bar. Doe je dat, dan krijg je tot twintig procent korting op je aankopen. Ze moeten wel gewassen zijn. Sokken, onderbroeken, accessoires en kledingstukken van fast fashion-merken zijn niet welkom.

Mag ik een kilootje?

De vintage kilo sale in Amersfoort vindt plaats op 18 en 19 februari in de Prodentfabriek aan de Oude Fabriekstraat 20. Je kunt tickets aan de deur kopen, maar dan is er wel een kans dat je moet wachten op een geschikt tijdslot. Je kunt gratis tickets bestellen via de website. Alleen voor de eerste drie tijdssloten per dag betaal je 3 euro. Alles vanaf 13.00 uur is dus gratis te reserveren.

