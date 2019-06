Visueel gehandicapte Truus Jonker loopt Nacht van de Vluchteling

Truus Jonker (70) uit Nijkerk loopt in de nacht van vandaag op morgen mee in de Nacht van de Vluchteling. En dat is best bijzonder: Jonker is blind. Ze loopt de tocht onder begeleiding van haar vier jaar jongere broer. Hij is slechtziend, maar volgens zijn zus een getrainde wandelaar. ,,Hij loopt zo afstanden van 70 kilometer op zijn sandalen.’’