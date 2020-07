Viszaak en gemeente komen er niet uit: na 20 jaar verruilt Wal-Vis ‘met pijn in het hart’ Nijkerk voor Vathorst

Van de Groep houdt een dubbel gevoel over aan de verhuizing. ,,Ik zie een mooie uitdaging in Vathorst, maar ik laat ook veel mensen achter”, zegt hij. ,,In 20 jaar leer je de buurt goed kennen. Kinderen heb ik zien opgroeien van kleuter tot volwassene. Jammer dat de gemeente niet wat flexibeler kon zijn.”



,,Wij betreuren het dat Van de Groep dat zo voelt”, laat de gemeente Nijkerk weten. ,,Maar we delen zijn mening niet. Hij wist lange tijd dat hij op zoek moest naar een andere locatie. De gemeente heeft met hem meegedacht, hem in contact gebracht met partijen en hem gewezen op vestigingsmogelijkheden in de binnenstad.”