Vlaggen weer recht in provincie Utrecht, want BBB wint ook daar: ‘Moeten zien of we brug kunnen slaan’

Anton, gefeliciteerd! Hoe hangt de vlag erbij?

,,Ja, die hangt wel weer recht, kan je zeggen. Het is echt bizar, ongekend. Dit is een dag uit mijn leven die ik niet snel vergeet. Hier en daar is wel een traantje weggepinkt, hoor. We hebben ver boven de verwachtingen gescoord.” Dan, grinnikend: ,,Die peilers zaten er een stuk naast. Zij mogen wel een cursusje volgen, dat is ook beter voor onze hartslag.”

Hoe verklaar je deze winst?

,,Ook in de provincie Utrecht hebben we laten zien dat het ontevreden geluid is gehoord. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. We willen de stemmers niet teleurstellen, dus de komende vier jaar moeten we bewijzen dat we hun stem waard zijn geweest.”

Kijkend naar de uitslag is geen provincie zo verdeeld als Utrecht.

,,Deze uitslag is heel typerend voor de stand van zaken in Nederland. Utrecht is wat dat betreft misschien wel het beste voorbeeld voor Den Haag.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Pieter Seldenrijk, CDA Raadslid in Eemnes, laat sip kijkende stro-pop bij knooppunt Eemnes weer lachen. Hij stemde met zijn hele gezin op BBB. © Caspar Huurdeman

Is het wel te verenigen, BBB en GroenLinks?

,,Het begint met dat we allebei de wens uitspreken om elkaar niet vooraf uit te sluiten. Natuurlijk zijn er partijen die dichter bij de BBB staan en dus zullen we heel wat kopjes koffie drinken. Of samenwerken uiteindelijk mogelijk is, zal de toekomst uitwijzen. We moeten elkaar beter leren kennen en zien of we een brug kunnen slaan.”

Wat kunnen Utrechters van BBB verwachten?

,,Laten we met elkaar in gesprek gaan en goed luisteren naar waaróm we bepaalde dingen doen. De veranderingen van de afgelopen 70 jaar hebben de boerensector gebracht naar waar we nu zijn. Het heeft tijd nodig om dingen te veranderen. We kunnen van landbouwers of veehouders niet verwachten dat ze binnen vier jaar volledig overstappen op een andere manier van werken. Als we ze dat door de strot douwen, staan de trekkers binnen de kortste keren weer in Den Haag.”

Hoe gaat het nu verder?

,,Het eerste deel zit erop, de campagne is geslaagd. Nu kijken of we deel twee ook met een voldoende kunnen afronden. De verkenner staat alvast klaar, al had ik niet verwacht dat we ‘m nodig zouden hebben.”

Bekijk onze beste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: