Vlam in de pan in woning in Barneveld, bewoner raakt gewond

Wéér containers in vuur in vlam in Nijkerk, voor de vierde keer in iets meer dan twee weken

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag moeten uitrukken een containerbrand in Nijkerk. Ter plaatse bleek dat er zes papiercontainers in brand stonden. Zondagmiddag ging er op dezelfde plek opnieuw een container in de fik.

12 juni