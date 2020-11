Vlucht naar Azerbeidzjan heeft geen zin; veroorzaker van bloedbad in Soest krijgt 13 jaar cel

Conducteur in rug geschopt op station Amersfoort, politie zoekt getuige die slachtof­fer hielp

17 november Een agressieve reiziger heeft onlangs een conducteur in zijn rug geschopt in de hal van station Amersfoort. De politie is nu op zoek naar de persoon die het slachtoffer hielp, omdat de dader nog altijd spoorloos is.