Vluchtelingen in sporthal Zielhorst blijven nog een tijdje langer

De vluchtelingen in sporthal Zielhorst blijven nog even. De gemeente heeft bekend gemaakt dat de groep die nu onderdak heeft in de crisisopvang aan de Trompetstraat nog tot 15 augustus zal blijven. Dat is twee weken langer dan in eerste instantie de bedoeling was.