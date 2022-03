Vluchtte Harry naar Oekraïne om een mogelijke straf te ontlopen?

Amersfoort­se juf Linda van basis­school ‘t Anker is verkozen tot eerste ‘buitenles­leer­kracht van het jaar’

Juf Linda van basisschool ‘t Anker uit Amersfoort is verkozen tot eerste ‘Buitenlesleerkracht van het jaar‘ van de provincie Utrecht. Samen met elf andere provinciale winnaars is ze nu in de race voor de landelijke titel.

22 maart