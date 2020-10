Voedselbank Nijkerk bijna klaar voor verhuizing: mobiel onderkomen bij korfbalvereniging geplaatst

Inwoners en betrokke­nen mogen meepraten over toekomst Scherpen­zeel: ‘Wat vinden jullie belangrijk?’

7 oktober Inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen tot eind november in diverse gesprekken hun mening geven over de toekomst van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Reageren en ideeën inbrengen is ook mogelijk: op internetsite kijkopscherpenzeel.nl.