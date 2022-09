Voedselinzamelingsactie in Bunschoten voor kinderdagcentrum in Moldavië

Bijna helft van de volwasse­nen voelt zich soms eenzaam en dat móet en kan anders, vindt Wiljon

‘Naar elkaar omkijken’ werd door de corona-uitbraak actueel. We voelden ons verantwoordelijk voor onze naasten en omgeving. Wat is er, ruim tweeëneenhalf jaar later, van over? Komende week, van 29 september tot en met 6 oktober, is de Week tegen Eenzaamheid. Wiljon de Jonge van stichting Present Amersfoort licht de problematiek toe.

28 september