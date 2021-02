Voetbalclubs voelen zich gepakt door nieuwe subsidieregels in Nijkerk: ‘Dit is oneerlijk’

Honderden huisartsen ontbloten arm voor vaccinatie: ‘Heel belangrijk, voor ons én voor onze patiënten’

6 februari Ruim 300 huisartsen uit de regio's Amersfoort, Utrecht en Harderwijk ontvingen zaterdag in het Amersfoortse ziekenhuis Meander Medisch Centrum hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus. De andere helft volgt morgen. ,,Het is belangrijk, voor ons én voor de patiënten die we zien. Vergeet niet dat we als huisarts ook vaak in de verpleeghuizen moeten zijn.‘’