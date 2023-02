Voetbalvrienden Ramon en Luuk van ASWH-kabouters naar KNVB Bekerclash: ‘Vroeger altijd samen buiten’

Man rijdt ruim 60 kilometer per uur te hard en veroor­zaakt heftig ongeluk, maar komt weg met boete

Met minimaal 116 kilometer per uur reed V. in Amersfoort op een weg waar je 50 mag. Daarop volgde een ernstig ongeluk. Vijf jaar na dato is de inwoner uit Nijkerkerveen hiervoor veroordeeld.