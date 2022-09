Vogelgriep ook op mbo-opleiding: ‘Studenten maken zich zorgen of ze het virus over kunnen brengen’

Geen bordjes met waarschuwingen, geen afzetlint. Studenten en medewerkers lopen in en uit. Afgezien van de lege volière naast de ingang, is woensdagochtend aan de buitenkant niet te zien dat het een verdrietige dag is op de mbo-school Aeres in Barneveld. Niet zo gek ook: want de dieren zijn al vergast (of ‘geruimd’, zoals het in jargon heet). En alles is grondig ontsmet. Dat is gebeurd na schooltijd, buiten het zicht van de studenten.