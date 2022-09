Vogelgriep treft pluimveebedrijf in Barneveld: 41.000 kippen gedood

Minister reageert opnieuw op zorgen rond Henschoter­meer en komst YM­CA-ge­bouw

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft opnieuw uitleg moeten geven over de plannen rond het Henschotermeer. Dit na vragen van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Zo stelt ze dat de verhuizing niet per se betekent dat het huidige YMCA-pand in Leusden tegen de vlakte gaat.

30 augustus