Volledig afgebrand café d’Oude Enghe herrijst als feniks uit zijn as: ‘We kunnen haast niet wachten’

,,Ik heb er wel zin in en vele vaste klanten met mij ook’’, zegt Presser. ,,De vraag wanneer de zaak weer open is, wordt me vele malen gesteld. En iedereen leeft enorm mee en is vreselijk benieuwd wanneer we weer opengaan. Dat doet me ontzettend goed, daar krijg ik energie van. We hebben er zin in want het wordt nog mooier dan het geweest is.’’