Volop lof voor Buren Toen Theater en veel publiek bij opening vernieuwde supermarkt Wageningen

Twee kantoren in Amersfoort omgebouwd tot 100 studio’s voor Oekraïners

In Amersfoort worden twee voormalige kantoren omgebouwd tot 100 zelfstandige studio’s voor vluchtelingen uit Oekraïne. In januari 2024 nemen de bewoners hun intrek in hun nieuwe woonplek in het Hoefkwartier. Het is voor de eerste keer dat de gemeente speciaal panden aankoopt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.