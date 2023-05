Voor de negende keer in één maand waterlekkage in Bunschoten

Extra borden moeten mensen helpen herinneren aan het fietsver­bod op de Laanstraat in Baarn

Er worden extra borden geplaatst om het fietsverbod aan te geven in Baarn. De borden komen in grote delen van de Laanstraat, de belangrijkste winkelstraat in het centrum. De gemeente wil mensen extra helpen herinneren om daar niet te fietsen met de tekst: ,,Hier fiets aan de hand”.