Voor de tiende keer is het raak: vrachtwagen ramt muur van Jumbo Nijkerk

Voor de tiende keer is de muur naast de bevoorradingsdeur van de Jumbo supermarkt in Nijkerk ernstig beschadigd door een vrachtwagen. Supermarkteigenaar Rob Veltink zit met de zoveelste schade in zijn maag en breekt zich al tijden het hoofd over een oplossing van het verkeersprobleem.

De muurschade van een vorige aanrijding was juist hersteld, toen het zaterdag opnieuw raak was. Voor de vrachtwagenchauffeurs die goederen komen afleveren bij het magazijn van de Jumbo aan de Oranjelaan, is het elke keer een lastige klus, verzekert Veltink. Het luistert nauw om met de lange bevoorradingstrucks de draai van de Oranjelaan naar de magazijndeur te maken. De kans dat het misgaat is groot.

,,We geven leveranciers en hun chauffeurs altijd mee: Let op, het is een lastige draai. Alle leveranciers hebben al precieze instructies om hun truck in- en uit te steken bij de bevoorradingsdeur,’’ zegt Veltink. ,,Bovendien staat er altijd een medewerker van onze zaak bij om dat te begeleiden.’’

Maar in de praktijk mag dat niet altijd baten, zo blijkt. ,,Als het fout gaat, is dat bij het uitrijden, dan zwenkt de truck uit en moet de chauffeur exact op het juiste moment de draai inzetten. Is hij een seconde te laat dan kan het misgaan. De schade van zaterdag is veroorzaakt door een nieuwe chauffeur.’’

De schadepost komt voor rekening van de verzekeraar van de transporteur, zegt Veltink. ,,Maar dat maakt het voor ons niet minder irritant.’’

Dat de muur naast de deur voor de zoveelste keer schade oploopt, leidt niet alleen bij Veltink tot irritatie. Nijkerkers geven er op Facebook lucht aan. ,,Het leek wel een aardbeving, met flink gedonder,’’ schrijft een bewoonster. Een stadgenoot adviseert de deur een meter breder te maken.

Veltink benadrukt dat hij al verschillende keren met de gemeente over de onhoudbare verkeerssituatie heeft overlegd zonder dat een oplossing is bereikt. Als de zogeheten varkensruggen in de straat zouden worden verwijderd, legt Veltink uit, kunnen chauffeurs de draai makkelijker maken. ,,Ik heb dat de gemeente voorgesteld, net als het weghalen van de belijning, maar dat kan vanwege het overige verkeer niet worden toegestaan. Dus we moeten het met deze situatie doen.’’