Voor de tweede keer op één dag brand gesticht in een Volvo, nu in Leusden

Net als bij de brand Achter de Kamp in het centrum van Amersfoort, gaan de politie en brandweer ook in Leusden uit van brandstichting. Bij beide voertuigen zou de brand zijn begonnen bij één van de wielen.

Merk van de auto

Opvallend aan de branden is het gegeven dat het in Amersfoort én in Leusden om een Volvo ging. Of dit toeval is of niet, onderzoekt de politie.