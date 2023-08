Voor één keer in het donker door de dierentuin, op zoek naar de vleermuis: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Scholen van start, maar niet elke klas met een docent: dit zijn de gevolgen van het grote lerarente­kort

Het was een moment waar kinderen en hun ouders waarschijnlijk elk met een ander gevoel naartoe leefden: afgelopen maandag 08.30 uur, de eerste schoolbel na de vakantie. De klassen zijn sindsdien weer vol, maar de grote vraag: staat er ook een juf of meester voor? Want de problemen door het lerarentekort zijn groot. Maar hoe groot precies, en wat is het gevolg?