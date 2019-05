Voor ‘een koopje’ een villa op best bewaarde geheime plek in Amersfoort

column Dodenher­den­king is een dag die, naarmate je ouder wordt, ook van gedaante verandert

8:30 Hoe vaak bent u er niet langs gefietst? Dat herdenkingsmonument aan de BW-laan. Sowieso een bijzonder monument, zo gemetseld in de voorgevel van een huis. Een plaquette met, zo weten we nu, ook de namen van twee foute Nederlanders. Wat moet je daarmee? Ik denk dat de gemeente het goed aanpakt door ze er niet af te halen. De aanpassing in de tekst is een uitstekende Hollandse polderoplossing.