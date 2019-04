Voor Miriam is er elke dag stront aan de kn.. eh rolstoel

Miriam is een vrolijke, sportieve vrouw. Haar spierziekte houdt haar niet tegen om er op uit te gaan. ,,Mijn handbike is mijn lust en mijn leven. Daardoor kan ik makkelijk de deur uit en lekker op pad”, vertelt ze. Het liefst rijdt ze door de bossen en langs de duinen. ,,Ik vind het fijn om sportief bezig te zijn. Dan fiets ik zo 20 kilometer.“

Uur bezig met poep schrapen

Maar na elke rit is het stront aan de knikker voor Miriam. Of beter gezegd: stront aan de rolstoel. ,,Het ligt werkelijk overal”, zegt ze gefrustreerd. ,,Regelmatig gebeurt het dat ik dan dwars door de paardenpoep moet, omdat deze over het gehele fietspad ligt. In tegenstelling tot reguliere fietsen, kan ik niet uitwijken of er omheen. Met als gevolg dat ik daarna thuis de poep van mijn rolstoelbanden kan schrapen. Daar ben ik gerust een uur mee bezig.”

De fietspaden bij de Lange Duinen en de Jachthuislaan zijn het ergst, vindt Miriam. John Laseur heeft daar stallen voor negentig paarden. ,,Ik vind het erg vervelend voor haar, maar onze paarden gaan niet langs het fietspad. Vanaf het terrein kunnen ruiters rechtstreeks het bos in”, reageert hij.

Gestrest

Het nabij gelegen kruispunt is niet heel paardvriendelijk, legt Laseur uit. ,,Er gebeurt veel in het drukke verkeer. Voorbijrijdende vrachtwagens, auto’s of bromfietsers, daar kunnen paarden gestrest van raken. Daardoor gaan ze mesten. Daar ontkom je niet aan.”

,,Als je je hond uitlaat, ruim je zijn drol toch ook netjes op? Waarom doen ruiters dat niet?”, vraagt Miriam zich af. ,,Je kunt je paard lastig even in de berm parkeren en alle poep in een grote zak op je rug meenemen”, reageert Laseur. Anderhalve kilometer verderop, aan de andere kant van de Jachthuislaan staan de privéstallen van de Willemshoeve. Eigenaar Gijs van Zijtveld heeft nooit klachten gekregen over overlast van paardenpoep.

,,Dit is de eerste keer dat ik het hoor”, zegt hij. ,,Als ik mijn paarden naar het weiland breng en een hoop mest op de weg zie, ruim ik het altijd op”, zegt Van Zijtveld. ,,Er komen veel paarden langs, die zijn niet alleen maar van ons.”

In Soest zijn ruiters niet verplicht om de mest van hun paarden op te ruimen. De gemeente is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare weg. De wegen en fietspaden worden schoongehouden door Reiningsbedrijf Midden Nederland (RMN).

,,Zij zijn vijf dagen per week actief met veegwagens in onze dorpen. Zo proberen we zoveel mogelijk overlast van bijvoorbeeld paardenmest te voorkomen”, zegt gemeentewoordvoerder Jelmer Ravenhorst. ,,Helaas kunnen we niet voorkomen dat er af en toe toch paardenmest op de fietspaden ligt. Zeker in periodes met mooi weer neemt de recreatie toe. We zijn daarom blij wanneer mensen melding maken bij de gemeente. Op die manier kan de RMN gericht de mest opruimen en kan overlast zoveel mogelijk worden beperkt.”