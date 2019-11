Voor Paleis Soestdijk dreigt tekort van 11 miljoen door natuurregels

column Stop met het krampachti­ge gedoe over de privacy van patiënten

7:25 ,,Bedankt en tot ziens”, zeg ik terwijl ik de behandelkamer uit loop en alvast mijn fietssleutels uit mijn jaszak pak. Wat een geoliede machine, denk ik terwijl ik richting uitgang loop. Ik was een half uurtje in het Meander Medisch Centrum voor een prik in mijn schouder. Vanaf het aanmelden bij de balie tot nu liep alles perfect en het personeel was enorm vriendelijk.