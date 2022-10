Vooraf zou Job (14) tekenen voor 1000 euro, maar hij liep ruim 1700 bijeen voor zieke olifanten

video ‘Ik haat dierentui­nen’, zei directeur van park in Kenia. Na een wandeling met verzorger Marjo (75) was hij om

Marjo Hoedemaker (75) woont en werkt al zestig jaar in DierenPark Amersfoort en is een bevlogen verhalenverteller. Inderdaad: daar zit een boek in. Dat is er nu gekomen. Van Beestenboel tot Hokjesgeest is het verhaal van een bakkerszoon die uitgroeide tot een expert in de dierentuinwereld.

9 februari