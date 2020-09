Voorbijganger voorkomt beroving van 13-jarige jongen in Amersfoort

Autokras­ser bewerkt Peugeot van Clemens uit Amersfoort: ‘Bijzonder vervelend’

14:10 Een onbekende autokrasser bewerkte afgelopen weekend de blauwe Peugeot van Clemens Albrecht in de Keesomstraat in Amersfoort. Het is volgens buurtbewoners de derde keer in een jaar dat in deze straat een auto wordt bekrast.