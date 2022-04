Voormalige Aldi in Scherpenzeel wordt opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen

Nieuw tijdelijk asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen in Amersfoort: ‘Nood is erg hoog’

Tachtig vluchtelingen

In de oude Aldi worden in totaal tachtig vluchtelingen opgevangen. Het kan gaan om ouderen, moeders en kinderen, maar ook buitenlandse studenten of werknemers die in Oekraïne zijn gestrand.