Voortvluchtige met vieze broek opgepakt: de man moet nog 254 dagen achter de tralies

Op maandag 11 mei zagen agenten rond 10.00 uur op een carpoolplaats in Nijkerk een ontmoeting tussen twee personen. De ene man stapte bij de andere in de auto en ze reden met hoge snelheid weg. De agenten besloten de twee te volgen in een onopvallende auto.

Vlucht

Maar nog voor zij het stopteken konden geven, stopte de auto in een doodlopende straat en vluchtte de bestuurder. De bewoonster van een van de huizen vertelde agenten dat een man bij haar de tuin in was gerend en over de heg was gesprongen. Hij leek volgens haar op de vlucht te zijn. De bijrijder zei een zakelijke ontmoeting met de bestuurder te hebben en niet te weten waarom die ineens op de vlucht sloeg.

In de auto vonden agenten een rijbewijs en een paspoort, die van een man bleken te zijn die wie werd gezocht omdat hij nog een straf van 254 dagen moest uitzitten. Bij onderzoek in de buurt konden de agenten de man niet meer vinden.

Vieze broek