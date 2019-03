Vrachtwagen en auto botsen op A28 bij Amersfoort

Huiszoekin­gen in Eemnes vanwege voortvluch­ti­ge crimineel

14:00 De zoektocht naar een voortvluchtige crimineel heeft onlangs geleid tot een huiszoeking in Eemnes. De politie doorzocht de woning van familie van Shabin Gehiybe (35), die in 2011 ontsnapte uit de gevangenis in Breda. Hij zat een 13-jarige celstraf uit voor een dubbele moord.