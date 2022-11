Vrachtwagen kantelt op bouwplaats nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld en lekt brandstof

Nieuwbouw­pro­ject ‘De Tuinen van Noord’ in Baarn bereikt hoogste punt

Het hoogste punt van nieuwbouwproject De Tuinen van Noord in Baarn is maandag bereikt. Het project op het terrein van de voormalige Gaspar de Coligny school, betreft dertien vrijesectorwoningen in de hogere prijsklasse.

22 november