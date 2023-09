Vrachtwagen valt op zijn kant op de Eemdijk, bestuurder komt er met lichte verwondingen vanaf

9000 inwoners maar géén kroeg: in dit dorp zijn ze daar klaar mee, en dus bedachten ze een oplossing

Dit weekend had Eemnes voor het eerst in jaren weer een ‘echte’ kroeg. Hij was opblaasbaar, en stond er maar één dag. Als het aan Kees Rigter en Paul Makker ligt komt er een permanente voor in de plaats, maar bureaucratie zit in de weg. ‘We komen al vier jaar geen steek verder.’