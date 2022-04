Vreemde kluizen aangetroffen bij vijver Amersfoort

Jeroen wil al 4 jaar lang een roofvogel­cen­trum openen in Bunschoten: nu krijgt hij (wellicht) ja-woord

Mag valkenier Jeroen Settels nou wél of niet een roofvogelpark openen in Bunschoten? Settels krijgt mogelijk vanavond na vier jaar eindelijk een antwoord. ,,Maar’’, zegt hij, ,,het wordt geen dierenpark waar mensen kunnen komen kijken naar mijn roofvogels in hun kooien. Dat is absoluut niet de bedoeling.’’

