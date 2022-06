Vreemde lucht geroken in Amersfoortse flat: geen gas volgens brandweer

Geen bus vandaag in Amersfoort? Dat komt hierdoor: ‘Je moet soms kiezen, ga ik plassen of eten?’

Een staking, bovenop het personeelstekort en de eventuele boerenprotesten. Busreizigers in Amersfoort zullen vandaag goed op moeten letten of hun bus nog wel rijdt. ,,We verwachten later op de dag nog meer ontregeling.”

27 juni