Vrees voor verdwijnen ‘Anne Frank Huis van Nijkerk’

Dat zegt de Stichting Stadsgezicht Nijkerk. Die vreest dat met de herontwikkeling van de Holkerstraat niet alleen de unieke gevels verdwijnen, maar ook het huisje van Morie. Morie is de hoofdpersoon in de roman Morie van Arie Kok.

De stichting pleit ervoor om de gevelwanden van de Holkerstraat terug te brengen in de staat van 1900. Nico Poorter, voorzitter van de stichting: ,,We hebben sinds de presentatie van de plannen in januari niks meer vernomen. We zijn bang dat wat er komt niet past in het beeldkwaliteitsplan van de Holkerstraat. We willen dat de panden die er nu nog staan als voorbeeld worden gebruikt, als er nieuwbouw komt.’’

Monumenten

De Holkerstraat is een van de oudste straten van Nijkerk. Er staan vier rijksmonumenten en zeven gemeentemonumenten. Vroeger was het een belangrijke verbindingsweg tussen Bunschoten en Barneveld. Door de bouw van de Peugeotgarage in 1960 werd een deel van de gevelwanden veranderd. Inmiddels is het garagebedrijf vertrokken en is het pand verpauperd. Poorter: ,,Wij zien graag dat de gevelwanden in de Holkerstraat die de projectontwikkelaar wil opknappen, terugkomen in de straat. De straat herbergt namelijk verschillende stijlen van de architectuur die ook elders in Nijkerk te vinden is. Het is de Nijkerkse bouwcultuur op een klein stukje grond.’’

Eerder voerde de stichting al succesvol actie tegen bouwplannen op de Brink. Speciale aandacht moet volgens Poorter en medebestuurslid Jan van den Ham zijn voor het behoud van het huisje van Morie de Liever op nr. 13. Van den Ham: ,,In de eerste plannen die de gemeente Nijkerk presenteerde, zou het huisje blijven staan, maar in de plannen waar zij in januari mee kwam, komt er hoogbouw. Dat past niet op deze plek.’’

De stichting pleit ervoor het huisje te behouden en de gevel terug te brengen in de oorspronkelijke staat. ,,Dit wordt ook wel het ‘Anne Frank Huis van Nijkerk’ genoemd. Morie heeft hier met zijn ouders gewoond en is met zijn familie weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat dit huisje later aangekocht of gehuurd kan worden door het Museum Nijkerk, zodat er wellicht een klein Joods museum van gemaakt kan worden.’’