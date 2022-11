Vrienden en buren Isa en Daan openen samen barbershop: ‘Allebei passie voor het vak’

#033 Jeroen Vos (38) is tekenaar in al zijn vezels: ‘Al mijn hele leven is het een uitlaat­klep’

Jeroen Vos (38) tekent al zijn hele leven. Voor hem is dat een uitlaatklep. De laatste jaren maakt hij vaak portretten, want mensen fascineren hem. En recent ving hij de avonturen van Spinno op papier, een spin die verliefd wordt op een pluisje. Dat werk, een samenwerking met schrijver Cyriel Marijnissen, verschijnt binnenkort in een kinderboek.

6 november