Vrienden van vermiste Samuël (22) zijn hoopvol; speurhond Salto slaat aan op het meer van Bracciano

De Italiaanse zon is net na het middaguur op zijn heetst en dus is het rusttijd voor Salto. De speurhond – een kruising labrador/golden retriever – kan even bijkomen van het turen over het uitgestrekte blauwe water van het Braccianomeer. Vooral zijn neus verdient wat rust. Want constant alert zijn op de geur van een verdronken lichaam vergt behoorlijk wat inspanning weet zijn begeleider Martijn Verhoef.